В Днепре дети уже катаются на льду возле косы на Победе (ФОТО)

В Днепре дети открыли сезон опасных развлечений.

Фотографией поделился местный житель Сергей Баранов. По его словам, на жилмассиве Победа-6 вблизи косы дети уже катаются на льду.

Хотя морозы были не сильными и вода замерзла только на поверхности, семеро школьников решили испытать судьбу и прокатиться на льду. К счастью, в этот раз ничего не произошло и дети не пострадали, но рекомендуем не рисковать и отказаться от зимних развлечений.

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