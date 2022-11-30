В Днепре дети гуляют на крыше заброшенного Межшкольного комбината (Видео)

В Днепре заметили гуляющих на крыше заброшенного здания школьников.

В соцсетях Днепра опубликовали видео, где видно, как дети ходят на крыше заброшенного здания. Сообщается, что это Межшкольный комбинат по улице Рабочей. К счастью, школьники не пострадали, но могла произойти трагедия.

Для справки: Межшкольный производственно-учебный комбинат на улице Рабочей был закрыт в 2018 году, после начала реформ в области образования. С тех пор здание стоит заброшенным.

А вот и видео с «приключениями» школьников.

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