В Днепре детей с 1 сентября будут подвозить автобусом в школы: кого это касается

Однако это касается не всех школ, а только тех, которые не имеют укрытия и поэтому «переезжают» в другие учебные заведения.
Как сообщили в ГумДепе, учащихся 12 школ будут бесплатно подвозить в другие учебные заведения.
Это касается таких школ:
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