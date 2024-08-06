В Днепре детей с 1 сентября будут подвозить автобусом в школы: кого это касается

Школьников будут бесплатно подвозить в школы.

Однако это касается не всех школ, а только тех, которые не имеют укрытия и поэтому «переезжают» в другие учебные заведения.

Как сообщили в ГумДепе, учащихся 12 школ будут бесплатно подвозить в другие учебные заведения.

Это касается таких школ:

1. Від Дніпровської гімназії № 26 до Дніпровського ліцею № 134 гуманістичного навчання і виховання

2. Від Дніпровської гімназія № 55 Дніпровської міської ради до СЗШ № 8

3. Від Дніпровського лінгвістичного ліцею № 9 «ПРОбізнес» до Дніпровського полімовного ліцею № 23 «Соборний»

4. Від Дніпровської гімназії № 64 Дніпровської міської ради до Дніпровського ліцею № 142 імені П’єра де Кубертена

5. Від Дніпровської гімназії № 114 до Комунального закладу освіти СШ № 115

6. Від Дніпровської гімназії № 116 до СШ № 115»

7. Від Дніпровської гімназії № 92 до Дніпровської гімназії № 132

8. Від СЗШ № 20 до Дніпровської гімназії № 79

9. Від СЗШ № 25 до СЗШ № 101

10. Від СЗШ № 40» до НВК № 99 «багатопрофільна гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»

11. Від Дніпровської гімназії № 105 імені М. І. Лояна до СЗШ № 124

12. Від Дніпровської гімназії № 80 (ІІ корпус) до Дніпровської гімназії № 80 (основна будівля)

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