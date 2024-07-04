В Днепре десятки жителей отдыхают на пляжах, несмотря на запрет

В Днепре горожане продолжают отдыхать на пляжах, которые официально закрыты.

В этом году городские пляжи в Днепре официально закрыты. Там нет спасателей и медиков. Также установлены таблички, которые купаться в реке запрещено. Однако это не пугает местных жителей. Десятки отдыхающих спасаются от жары у водоема на Монастырском острове. Их можно заметить там даже поздним вечером.

Фотографиями, на которых видны десятки отдыхающих на пляже, поделились в местном телеграмм-канале.

Напомним, что в Департаменте парков и рекреации сообщили, что, несмотря на запрет, наказания за купание на пляжах нет. Жителей все равно призывают соблюдать правила безопасности у воды. Ведь только за июнь в Днепропетровской области на водоемах погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

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