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В Днепре десятки улиц остались без воды: причина и адреса

Сегодня 14:25
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Сегодня, 8 апреля, часть Днепра осталась без воды. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре десятки улиц остались без воды: причина и адреса

Отсутствие воды связано с проведением аварийных работ по улице Орлина, 79, а также на перекрестке улиц Яхненковская и Промышленная.

Об этом информирует КП «Днепроводоканал».

Без воды остался весь микрорайон Одинковка, а также:

  • переулок Васильевский
  • завод Коминтерна
  • улица Торговая
  • улица Желябова
  • улица Промышленная
  • улица Декабрьская
  • улица Лермонтова
  • улица Волоколамская
  • улица Кольцевая
  • улица Тургенева
  • улица Раздельная
  • улица Артюшенко
  • улица Михайлова
  • улица Веселая
  • улица Гали Андрусенко
  • улица Некрасова
  • улица Крылова
  • улица Галины Мазуренко
  • улица Индустриальная
  • переулок Весенних Ландышей

Кроме того, из-за аварийных работ в переулке Фестивальном, 2, остановлено водоснабжение дома №2 и и соседнего №4.

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