В Днепре десятки улиц остались без воды: причина и адреса

Сегодня, 8 апреля, часть Днепра осталась без воды. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение в течение дня.

Отсутствие воды связано с проведением аварийных работ по улице Орлина, 79, а также на перекрестке улиц Яхненковская и Промышленная.

Об этом информирует КП «Днепроводоканал».

Без воды остался весь микрорайон Одинковка, а также:

переулок Васильевский

завод Коминтерна

улица Торговая

улица Желябова

улица Промышленная

улица Декабрьская

улица Лермонтова

улица Волоколамская

улица Кольцевая

улица Тургенева

улица Раздельная

улица Артюшенко

улица Михайлова

улица Веселая

улица Гали Андрусенко

улица Некрасова

улица Крылова

улица Галины Мазуренко

улица Индустриальная

переулок Весенних Ландышей

Кроме того, из-за аварийных работ в переулке Фестивальном, 2, остановлено водоснабжение дома №2 и и соседнего №4.

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