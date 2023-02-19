В Днепре десятки рыбаков вышли на лед в +7 (ВИДЕО)

На этот раз около сотни рыбаков заметили на Красном Камне. Не останавливает любителей рыбалки даже тот факт, что сегодня термометры показывают +7 и лед заметно тает.
По словам ГСЧС, с начала года на водоемах погибли три человека, еще несколько десятков удалось спасти. К примеру, на прошлой неделе рыбаки вытаскивали из ледяной воды своего коллегу, провалившегося туда из-за тонкого леда. На следующий день в сквере Прибрежный, семьи с детьми гуляли по тонкому льду во тьме.
Будьте осторожны и не повторяйте подвиги рыбаков.
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