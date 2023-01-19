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В Днепре десятки домов остались без отопления: ситуация на утро 19 января

Сегодня 09:30
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По информации частных энергоснабжающих компаний, 19 января в Днепре снова действуют аварийные отключения света. Из-за ракетных ударов по энергосистеме Украины производство электроэнергии уменьшилось, а вот потребление наоборот. Особенно это заметно в утреннее и вечернее время.

Новости Днепра про В Днепре десятки домов остались без отопления: ситуация на утро 19 января

Призываем днепрян разумно потреблять электроэнергию, то есть включать электроприборы поочередно и только при необходимости. Это поможет стабилизировать ситуацию и вернуться к почасовым графикам отключения.

Аварийные отключения также касаются объектов критической инфраструктуры (котельных, теплораспределительных пунктов и насосных станций). Ситуация с электроснабжением на этих объектах меняется очень быстро.

В настоящее время в Днепре работают все повышающие насосные станции. Давление воды в кранах в норме, проблем с водоснабжением у жителей нет.

Все районные котельные КП «Теплоэнерго» работают стабильно.

По состоянию на 6 утра из-за отключения электроэнергии частными энергоснабжающими компаниями остановлена работа домовых котельных КП «Теплоэнерго»:

– ул. Криворожская;
– ул. Киевская;
– пл. Успенская;
– ул. Харьковская;
– ул. Архитектора Дольника;
– ул. Е. Коновальца;
— Запорожское шоссе;
– ул. Толстого;
– ул. Сирко;
– ул. Телевизионная;
– ул. Шевченко;
– ул. Вернадского;
– ул. С. Ефремова;
– ст. Лоцманская;
– ул. Сумская;
— пр. Металлургов;
– ул. Текущая;
– ул. Аудиторная;
– ул. Амбулаторная;
– ул. Чечеловская;
– ул. Артековская;
– пр. Д. Яворницкого;
– ул. Героев Крут.

Также обесточены и распределительные пункты на ж/м Сокол-1, Сокол-3 и пр. Героев.

Работа всех котельных и ТРП возобновится после подачи электроэнергии. Затем нужно несколько часов, чтобы объекты теплоснабжения вошли в штатный режим работы.

В КП «Теплоэнерго» отмечают, что остановки работы котельных и ТРП могут быть продолжительнее обычного. Причина – аварийные отключения электроэнергии.

По состоянию на 6:00 из-за порыва теплотрассы остановлена домовая котельная КП «Теплоэнерго» по ул. Мономаха. Подача тепла на дом №8 по упомянутой улице приостановлена. Коммунальщики решат проблему в течение дня.

Сегодня коммунальщики также продолжат ликвидацию аварийной ситуации по ул. Рабочей, 75. Жители этого дома временно находятся без тепла.

По состоянию на 6:00 все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» работают и поставляют тепло в дома днепрян.

За прошедшие сутки, 18 января, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 37 засоров на сетях водоотвода, а также ликвидировано 32 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них были на ул. Троицкой и по ул. Харьковской.

Продолжаются аварийно-ремонтные работы по ул. Мира, 35. Без водоснабжения находятся жильцы домов №1-60 по ул. Мира. Коммунальщики будут работать до завершения устранения повреждения.

С самого утра аварийная бригада КП «Днепрводоканал» продолжит ремонтные работы по пер. Привольному, 1. Поэтому прекращено водоснабжение у жильцов домов по пер. Привольный. Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12

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Новости Днепра про В Днепре десятки домов остались без отопления: ситуация на утро 19 январяУкраїнська Новости Днепра про В Днепре десятки домов остались без отопления: ситуация на утро 19 январяРусский

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