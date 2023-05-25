В Днепре «депушкинизировали» историческую достопримечательность в центре города

Об этом на своей Facebook-странице рассказал глава «Сичеславского Просвещения» Сергей Тютюнник.
Еще одного Пушкина убрали с фасада здания музея «Литературное Приднепровье», который находится в центре Днепра, а именно по адресу проспект Яворницего, 64.
25 лет назад состоялось открытие музея «Литературное Приднепровье» в Днепре, — заметил Сергей Тютюнник.
Именно в день рождения музея литераторы решили снять мемориальную доску и закрыли висящий на фасаде барельеф Пушкина. Пока его полностью убрать не могут, ведь это здание считается памяткой истории, поэтому для того, чтобы демонтировать изображение поэта необходимо разрешение. Сергей Тютюнник отметил, что «идет сложный админпроцесс».
Музей «Литературное Приднепровье» расположен в особняке, построенном в начале XIX века и известном в городе как Дом Инзова. А вот в 1820 году здесь останавливался сам Пушкин, когда находился в ссылке. Поэтому позже здесь установили его барельеф.
В 1970 г. Дом Инзова получил статус памятника истории и взят под охрану государством. В мае 1998 года, когда сооружению исполнилось 180 лет, в нем открылся музей «Литературное Приднепровье».
Напомним, ранее изображение Пушкина убрали с фасада кафе на переименованном проспекте Леси Украинки.
Читайте также:
Автор:
С 10 июня "Укрзалізниця" возвращает скоростной поезд "Интерсити+", курсирующий по…
Сегодня, 25 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога произошло дорожно-транспортное…
С каждым годом в Днепре появляется все больше новых ЖК…
Вчера, 24 мая, на Донецком шоссе произошла авария.
С 10 июня "Укрзалізниця" возвращает скоростной поезд "Интерсити+", курсирующий по маршруту Киев – Днепр – Запорожье.
Сегодня, 25 мая, в Центрально-Городском районе Кривого Рога произошло дорожно-транспортное происшествие. Перевернулась фура.
Сегодня в Фейсбуке сразу несколько работников областного онкодиспансера пожаловались на руководства заведения.
Армения и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, что может проложить путь к мирному соглашению между странами.
С каждым годом в Днепре появляется все больше новых ЖК и торговых центров, но в городе еще остались места удаленные от шума автомобилей и напоминающие густой лес, где так и хочется прогуляться и сделать несколько красивых фото.
Городского голову города Апостолово на Днепропетровщине будут судить.
Вчера, 24 мая, на Донецком шоссе произошла авария.
В Днепре ищут владельцев собаки, которую нашли привязанной к дереву в лесополосе.
23 мая около 23:30 в одной из квартир на проспекте Дмитрия Яворницкого произошел странный инцидент: 51-летний мужчина пытался застрелить гостя из охотничьего ружья.
Анна Неплях поделилась своим негативным опытом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!