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  • В Днепре «депушкинизировали» историческую достопримечательность в центре города

В Днепре «депушкинизировали» историческую достопримечательность в центре города

Сегодня 17:46
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В Днепре избавляются от Пушкина.

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Об этом на своей Facebook-странице рассказал глава «Сичеславского Просвещения» Сергей Тютюнник.

Еще одного Пушкина убрали с фасада здания музея «Литературное Приднепровье», который находится в центре Днепра, а именно по адресу проспект Яворницего, 64.

25 лет назад состоялось открытие музея «Литературное Приднепровье» в Днепре, — заметил Сергей Тютюнник.

Именно в день рождения музея литераторы решили снять мемориальную доску и закрыли висящий на фасаде барельеф Пушкина. Пока его полностью убрать не могут, ведь это здание считается памяткой истории, поэтому для того, чтобы демонтировать изображение поэта необходимо разрешение. Сергей Тютюнник отметил, что «идет сложный админпроцесс».

В этом доме бывал Пушкин

Музей «Литературное Приднепровье» расположен в особняке, построенном в начале XIX века и известном в городе как Дом Инзова. А вот в 1820 году здесь останавливался сам Пушкин, когда находился в ссылке. Поэтому позже здесь установили его барельеф.

В 1970 г. Дом Инзова получил статус памятника истории и взят под охрану государством. В мае 1998 года, когда сооружению исполнилось 180 лет, в нем открылся музей «Литературное Приднепровье».

Напомним, ранее изображение Пушкина убрали с фасада кафе на переименованном проспекте Леси Украинки.

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