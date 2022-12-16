В Днепре демонтировали памятники Пушкину и Дубинину (ФОТО)

Об этом сообщают в соцсетях и местные СМИ.
Также в Днепре планируют убрать памятники Максиму Горькому, Чкалову, Александру Матросову и Ефиму Пушкину.
В общей сложности демонтируют около 10 монументов.
Все демонтированные памятники будут находиться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль».
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Александра Лучка
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