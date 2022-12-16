В Днепре демонтировали памятники Пушкину и Дубинину (ФОТО)

Сегодня, 16 декабря, в Днепре коммунальщики демонтировали памятники Александру Пушкину и Володе Дубинину.

Об этом сообщают в соцсетях и местные СМИ.

Также в Днепре планируют убрать памятники Максиму Горькому, Чкалову, Александру Матросову и Ефиму Пушкину.

В общей сложности демонтируют около 10 монументов.

Все демонтированные памятники будут находиться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль».

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