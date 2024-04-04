Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре действуют экстренные отключения света

Сегодня 19:29
просмотров

В шести областях Украины ввели ограничения.

Новости Днепра про В Днепре действуют экстренные отключения света

По информации Укрэнерго, в нескольких регионах не хватает достаточного количества генерирующих мощностей для покрытия потребления. Экстренные отключения будут применяться в нескольких областях, в том числе и в Днепропетровской области.

В регионах будет распределяться имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Потребление в четверг будут ограничивать вечером с 18:20 до 22:00.

Кроме того, ограничения энергоснабжения будут действовать и в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге. Где будут применяться экстренные отключения:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Кировоградская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре действуют экстренные отключения светаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре действуют экстренные отключения светаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы

    В Днепре из-за веерных отключений тяговых подстанций остановились некоторые троллейбусы.

    В Днепре утеплят более 10 многоэтажек: кому повезет
    Новости Днепра
    Сегодня 20:08
    В Днепре утеплят более 10 многоэтажек: кому повезет

    В Днепре утеплят несколько домов.

    Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье
    Новости Днепра
    Сегодня 18:03
    Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье

    Во второй половине 19 века неподалеку от села Голубовка Новомосковского…

    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль
    Новости Днепра
    Сегодня 17:27
    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

    В Днепре возле яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и…

    Последние новости

    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы
    В Днепре из-за веерных отключений не курсируют троллейбусы

    В Днепре из-за веерных отключений тяговых подстанций остановились некоторые троллейбусы.

    Сегодня 20:30
    1
    просмотров
    В Днепре утеплят более 10 многоэтажек: кому повезет
    В Днепре утеплят более 10 многоэтажек: кому повезет

    В Днепре утеплят несколько домов.

    Сегодня 20:08
    1
    просмотров
    В Кривом Роге пятилетняя девочка застряла в карусели и сломала два пальца
    В Кривом Роге пятилетняя девочка застряла в карусели и сломала два пальца

    В Кривом Роге спасали девочку, застрявшую пальцами в карусели.

    Сегодня 18:38
    2
    просмотров
    Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье
    Под Новомосковском в помещичьем имении жил племянник одного из первооткрывателей Антарктиды: что известно о семье

    Во второй половине 19 века неподалеку от села Голубовка Новомосковского уезда находилось имение "Суженое", принадлежавшее он барону Петру Федоровичу Беллингсгаузену - племяннику известного мореплавателя и одного из первооткрывателей Антарктиды Ф.Ф. Беллингсгаузена.

    Сегодня 18:03
    1
    просмотров
    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль
    В Днепре недалеко от яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и автомобиль

    В Днепре возле яхт-клуба Сич не разминулись 120 маршрутка и легковушка.

    Сегодня 17:27
    1
    просмотров
    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ
    На сколько дней дадут больничный по уходу за взрослым: ответ ПФУ

    Когда в семье болеет несовершеннолетний ребенок, то его родители – мама или папа берут больничный по уходу за чадом, когда ребенок становится старше 14 лет то такой документ родители уже не имеют права оформить. Но в Украине можно оформить больничный…

    Сегодня 17:13
    1
    просмотров
    Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом
    Житель Днепра пытался испугать знакомого игрушечным пистолетом

    Мужчина во время спора угрожал знакомому пистолетом, но игрушечным.

    Сегодня 16:27
    2
    просмотров
    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно
    Паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно

    В Министерстве здравоохранения Украины напомнили, что паллиативные пациенты могут получать обезболивающие лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой.

    Сегодня 15:45
    5
    просмотров
    В Днепре на неделю полностью перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого: в чем дело
    В Днепре на неделю полностью перекроют движение по улице Богдана Хмельницкого: в чем дело

    В Днепре перекроют улицу Богдана Хмельницкого.

    Сегодня 15:38
    2
    просмотров
    Ударил ножом двух человек: в Днепре ищут свидетелей потасовки на проспекте Калнышевского
    Ударил ножом двух человек: в Днепре ищут свидетелей потасовки на проспекте Калнышевского

    Ищут свидетелей драки на проспекте Калнышевского, в результате которой два человека оказались в больнице.

    Сегодня 14:53
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх