В Днепре действуют экстренные отключения света

По информации Укрэнерго, в нескольких регионах не хватает достаточного количества генерирующих мощностей для покрытия потребления. Экстренные отключения будут применяться в нескольких областях, в том числе и в Днепропетровской области.
В регионах будет распределяться имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Потребление в четверг будут ограничивать вечером с 18:20 до 22:00.
Кроме того, ограничения энергоснабжения будут действовать и в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге. Где будут применяться экстренные отключения:
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