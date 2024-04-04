В Днепре действуют экстренные отключения света

В шести областях Украины ввели ограничения.

По информации Укрэнерго, в нескольких регионах не хватает достаточного количества генерирующих мощностей для покрытия потребления. Экстренные отключения будут применяться в нескольких областях, в том числе и в Днепропетровской области.

В регионах будет распределяться имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Потребление в четверг будут ограничивать вечером с 18:20 до 22:00.

Кроме того, ограничения энергоснабжения будут действовать и в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге. Где будут применяться экстренные отключения:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Кировоградская область;

Полтавская область;

Сумская область;

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