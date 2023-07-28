В Днепре дали новое название театру и музыкальной академии

В ходе очередной сессии Днепровского облсовета депутаты приняли решение о переименовании Днепропетровского академического театра оперы и балета и Днепропетровской академии музыки имени Глинки.
Об этом стало известно с онлайн-трансляции заседания.
Теперь «Днепропетровский академический театр оперы и балета» будет называться «Днепровский академический театр оперы и балета».
Название музыкальной академии дерусифицировали. «Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки» будет называться – «Днепровская академия музыки».
Напомним, ранее мы сообщали, что на 72 году жизни скончался главный дирижер театра оперы и балета в Днепре и народный артист Владимир Гаркуш. Кроме того, в Днепре хотят переименовать улицу в центре города.
Читайте также:
Автор:
19 июля в прокат вышел фильм «Барби» с Райяном Гослингом…
В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.
В Днепре "оборотни в погонах" фальсифицировали дела об убийстве.
В Днепре в выходные не будут ездить два трамвая.
19 июля в прокат вышел фильм «Барби» с Райяном Гослингом и Марго Роби в главных ролях. Приключенческая фэнтезийная комедия вызвала небывалый ажиотаж. С помощью нейросети теперь каждый может посмотреть, как бы он выглядел, если бы жил в Барбиленде – выдуманном…
В Днепре еще не отменили штормовое предупреждение.
Хищника изъяли у владельца.
В Днепре "оборотни в погонах" фальсифицировали дела об убийстве.
В Днепре в выходные не будут ездить два трамвая.
В Никополе 23 июля пропал 35-летний Владимир Багно.
В Днепре и области у некоторых потребителей нет света из-за аварийных отключений.
Соцсети "гудят" сообщениями об "обысках в одном из райотделов полиции Днепра".
Вчерашняя непогода натворила в Днепре беды.
Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!