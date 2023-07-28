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В Днепре дали новое название театру и музыкальной академии

Сегодня 14:00
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В Днепре переименовали театр и академию.

Новости Днепра про В Днепре дали новое название театру и музыкальной академии

В ходе очередной сессии Днепровского облсовета депутаты приняли решение о переименовании Днепропетровского академического театра оперы и балета и Днепропетровской академии музыки имени Глинки.

Об этом стало известно с онлайн-трансляции заседания.

Теперь «Днепропетровский академический театр оперы и балета» будет называться «Днепровский академический театр оперы и балета».

Название музыкальной академии дерусифицировали. «Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки» будет называться – «Днепровская академия музыки».

Напомним, ранее мы сообщали, что на 72 году жизни скончался главный дирижер театра оперы и балета в Днепре и народный артист Владимир Гаркуш. Кроме того, в Днепре хотят переименовать улицу в центре города.

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