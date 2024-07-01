В Днепре четыре трамвая будут временно курсировать иначе: схема движения

В Днепре сразу четыре трамвая будут курсировать иначе.

Завтра, 2 июля, трамваи №1, №5, №18 и №19 будут работать с изменениями:

Трамваи №1 с 12:30 до 13:30 будут курсировать по двум направлениям:

• от Железнодорожного вокзала до ул. Центральной;

• от Железнодорожного вокзала до ул. Архитектора Олега Петрова, без заезда в Университет науки и технологий;

Трамваи №5 с 12:30 до 13:30 будут курсировать по ул. Исполкомовской, без заезда в Университет науки и технологий;

Трамваи №18 и №19 с 9:00 до 17:00 будут курсировать по ул. Передовой, без заезда на ж/м Левобережный-3.

Изменения, связанные с ремонтом наружного освещения по ул. Севастопольской, а также с ремонтом трамвайного переезда на пересечении просп. Мира и Донецкого шоссе.

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