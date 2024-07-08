В Днепре четверо раненых из-за утреннего удара, один из них — тяжелый

Число раненых в Днепре возросло до четырех. Один человек находится в состоянии средней тяжести, сообщил городской голова Борис Филатов.
Продолжаем объезд мест сегодняшних попаданий российских ракет. Сначала жилой дом, теперь – СТО. Сейчас известно о 4 раненых. Один тяжелый. Людям оказывают помощь. Коммунальные службы, спасатели, полиция – все работают. С военной администрацией также постоянно на связи, – сообщил мэр Днепра.
Напомним, ранее сообщалось об одном пострадавшем в Днепре. В городе под удар попала СТО, а также повреждения получила жилая многоэтажка.
Больше всего досталось Кривому Рогу — там 10 погибших из-за массированного удара. Россияне попали в админздания одного из предприятий города. На месте возник пожар.
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