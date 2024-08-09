В Днепре через суд хотят исключить из перечня достопримечательностей здание бывшего ликероводочного завода

Днепропетровский окружной административный суд принял к рассмотрению исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Озерная площадь».
ООО обратилось в суд с иском о признании противоправным и недействительным включения в перечень памятников архитектуры производственного здания на ул. Шмидта, 17 (адрес после переименования: просп. Леси Украинки, 4).
Об этом сообщили на сайте областной администрации.
«Днепропетровским окружным административным судом принято к рассмотрению исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Озерная площадь» о признании противоправным и недействительным с момента принятия. в части включения в приложение к указанному распоряжению объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Днепр, ул. Шмидта, дом 17 (адрес после переименования: г. Днепр, просп. Леси Украинки, д. 4), охранный номер 114 и открыто производство по делу № 160/22229/23 по этой части исковых», — говорится в сообщении.
Первое заседание состоится 14 августа.
Другие детали пока не сообщаются.
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