В Днепре через гололедицу автобус скатился вниз на крутом склоне, а на остановках огромные очереди (ВИДЕО)

Все утро из-за ледяного дождя в Днепре проблемы с транспортом. Маршрутки и габаритные автобусы заносит на дорогах, один из них скатился вниз по проспекту. К счастью, никто не пострадал и водитель не врезался в другие автомобили.
Из-за проблем с транспортом на остановках образовались километровые очереди. Люди по несколько часов ждали маршрутки. Многие так и не смогли поехать по делам.
Напомним, из-за гололедицы на проспекте Гагарина автобус перекрыл дорогу, а на Крутогорном спуске установили рекорд по количеству ДТП.
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