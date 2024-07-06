В Днепре частично отменили отключение света 6 июля, — Укрэнерго

Сегодня в Днепре частично отменены графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в своих соцсетях.

Еще на час больше со светом. По указанию Укрэнерго графики отключений не будут применяться до 16:00. Причины: уменьшение потребления в выходной день и увеличение выработки солнечных электростанций, — говорится в сообщении.

Ранее графики отключений планировали отменить только к 15 часам.

О дальнейших изменениях в графиках можно узнать на сайтах энергетических компаний и соцсетях.

Индивидуальные графики доступны на сайте ДТЭК.

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