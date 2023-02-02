В Днепре частично нет отопления из — за отключения электричества: адреса

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
На Днепропетровскую область предоставлены следующие ограничения потребления электроэнергии: днем – 1280 МВт, ночью – 1248 МВт. Днепрян просят разумно потреблять электроэнергию во избежание масштабных аварий на электросетях и стабилизации энергосистемы.
Узнать, когда по графику у вас должен выключить свет, можно по ссылкам:
По состоянию на 6:00 частными энергоснабжающими компаниями обесточен ряд теплораспределительных пунктов (ТРП) и домовых котельных КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:
Работа котельных и ТРП будет возобновлена после включения электроэнергии на этих объектах.
В настоящее время работают все районные и квартальные котельные КП «Теплоэнерго».
По состоянию на 6 утра из-за веерных отключений обесточены несколько котельных КП «Жилсервис-Днепр» в Центральном районе. В настоящее время без отопления находятся жилые дома по следующим адресам:
Возобновление работы котельных произойдет после подачи на них электроэнергии.
Все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» работают стабильно. Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные этого КП.
Никакие аварийные ситуации на сетях теплоснабжения не зафиксированы.
За прошедшие сутки, 1 февраля, благодаря работе коммунальных служб было устранено 36 засоров на сетях водоотвода, а также ликвидировано 23 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:
По состоянию на 6:00 остановлена работа повышающей насосной станции (ПНС), которая обесточена частными энергетическими компаниями. Поэтому понижено давление в сети систем водоснабжения по следующим адресам: просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.
Водоснабжение в этих домах будет возобновлено после подачи электроэнергии на ПНС.
По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
С самого утра аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» продолжит замену поврежденного участка водопровода по ул. Яна Гуса. Работы завершат к концу дня. После этого водоснабжение в домах №1-50 по этой улице сразу будет восстановлено.
В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
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