В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Им оказался местный бизнесмен в сфере IT, который еще в 2014 году познакомился с одиозным Ильей Кивой. Он входил в ближайший круг экснардепа-предателя.
Известно, что задержанный возглавлял одно из общественных объединений в Днепре, которое находилось под контролем запрещенной ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения он искал единомышленников, которые должны были устраивать провокации и расшатывать обстановку в регионе.
После начала войны бизнесмен охотился за системами ПВО в Днепре. Он снимал работу военных и фотографировал объекты критической инфраструктуры. Эту информацию он передавал противнику через анонимные телеграммы-каналы.
Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.
Во время обысков в его квартире обнаружили технику и мобильные телефоны, с помощью которых он и передавал разведывательную информацию. Его задержали и объявили подозрение в государственной измене.
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