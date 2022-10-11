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В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары

Сегодня 16:04
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Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре корректировщика вражеского огня.

Новости Днепра про В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Им оказался местный бизнесмен в сфере IT, который еще в 2014 году познакомился с одиозным Ильей Кивой. Он входил в ближайший круг экснардепа-предателя.

Известно, что задержанный возглавлял одно из общественных объединений в Днепре, которое находилось под контролем запрещенной ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения он искал единомышленников, которые должны были устраивать провокации и расшатывать обстановку в регионе.

После начала войны бизнесмен охотился за системами ПВО в Днепре. Он снимал работу военных и фотографировал объекты критической инфраструктуры. Эту информацию он передавал противнику через анонимные телеграммы-каналы.

Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Во время обысков в его квартире обнаружили технику и мобильные телефоны, с помощью которых он и передавал разведывательную информацию. Его задержали и объявили подозрение в государственной измене.

Новости Днепра про В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары

Новости Днепра про В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары

Новости Днепра про В Днепре бизнесмен и соратник Ильи Кивы корректировал ракетные удары

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