В Днепре будут выбирать новые символы для ребрендинга города: как присоединиться к обсуждению

При поддержке Украинского культурного фонда на этой неделе стартует проект Dnipro.Inside. Цель – выделить 5 визуальных символов, которые станут основой для ребрендинга послевоенного культурного развития города. Их будут обсуждать на встречах с историками, архитекторами, чиновниками, блоггерами, журналистами и молодежью.
Об этом сообщает «КУСТ медиа».
“Для участия в проекте ищут активную молодежь нашего общества. Если ты любишь свой город, имеешь свое мнение по поводу его идентичности и хочешь стать частью масштабного ребрендинга — приобщайся к обсуждениям”, — говорится в сообщении.
Первая встреча состоится 8 августа в помещении Днепровского художественного музея. Чтобы присоединиться к проекту, нужно зарегистрироваться по ссылке.
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