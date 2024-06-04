В Днепре будут судить женщину, которая хотела продать 2-летнего сына

Об этом сообщили в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали женщину, которая пыталась продать сына за 1 млн гривен. Согласно информации, указанной в публикации на вебпортале Офиса генерального прокурора, 23 апреля 19-летняя жительница Днепра хотела продать собственного 2-летнего ребенка, потому что тот мешал ей устроить личную жизнь. Она не желала его воспитывать и заботиться о нем. Женщину задержали правоохранители во время «продажи» и избрали ей меру пресечения в виде лишения свободы.
Горе-мать получила уведомление о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 149 Уголовного Кодекса Украины (торговля людьми).
Полицейские управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области завершили предварительное расследование по этому факту. Степень наказания для женщины, которая «продала» сына, определит суд, — отметили в публикации.
Напомним, ранее мы писали, что жительница Каменского снимала и продавала порно с 8-летним сыном.
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