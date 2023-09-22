В Днепре будут судить виновника ДТП, во время которого погибли прабабушка и его 10-летний внук

В Днепре будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП.

Как сообщили в прокуратуре Днепра, в суд направили дело о смертельном ДТП, которое произошло на трассе Днепр-Николаев. 30 июля водитель, ехавший в направлении Кривого Рога, сбил двух пешеходов на зебре.

Пожилая женщина шла вместе со своим 10-летним правнуком по пешеходному переходу, когда в них врезался автомобиль. Потерпевшая погибла на месте, а вот мальчика забрали в больницу, но, к сожалению, травмы оказались смертельными.

Днепрянина будут судить. Ему грозит от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине поезд переехал мужчину.

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