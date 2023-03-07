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  • В Днепре будут судить агентку ФСБ, которая сливала военные разработки стратегического предприятия

В Днепре будут судить агентку ФСБ, которая сливала военные разработки стратегического предприятия

Сегодня 11:41
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В Днепре будут судить агентку ФСБ.

Новости Днепра про В Днепре будут судить агентку ФСБ, которая сливала военные разработки стратегического предприятия

Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Так, агентку российского ФСБ разоблачили еще летом. Женщина работала на одном из стратегических предприятий ракето-космической отрасли. Имея доступ к оборонным заказам и новым разработкам, она сливала эти данные врагу.

Кроме этого, она передавала информацию о местах расположения важных объектов на территории Днепра, а затем сообщала о последствиях ракетных ударов врага.

Известно, что женщина была пророссийски настроена, поэтому быстро согласилась на предложение сотрудничества от российских спецслужб.

Во время обысков по месту жительства агентки изъяты мобильные терминалы и носители компьютерных данных, содержащие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей, ей объявили о подозрении в госизмене. Ей грозит срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Новости Днепра про В Днепре будут судить агентку ФСБ, которая сливала военные разработки стратегического предприятия

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