В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей

Объявление на столбах уже привычная картина для горожан. Десятки табличек и листовок, которые прилепили на электроопоры, находятся там годами. Особую популярность такой способ рекламы приобрел в частном секторе.
Как сообщили в департаменте благоустройства, расклейка объявлений на опорах электросетей — это нарушение Правил благоустройства города Днепра, что влечет административную ответственность.
Если нарушителя, который расклеивает объявления, поймают, то на него составят админпротокол, а затем назначат сумму штрафа.
Размер штрафа составляет для физических лиц – от 340 до 1360 грн, для юридических лиц – от 850 до 1700 грн.
Напомним, ранее в Днепре запретили купаться на пляжах и рассказали, будут ли наказывать тех, кто все же придет на отдых к воде.
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