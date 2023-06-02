В Днепре будут наказывать тех, кто расклеивает объявления на столбах: что ждет нарушителей

В Днепре напомнили, что нельзя оклеивать столбы объявлениями.

Объявление на столбах уже привычная картина для горожан. Десятки табличек и листовок, которые прилепили на электроопоры, находятся там годами. Особую популярность такой способ рекламы приобрел в частном секторе.

Как сообщили в департаменте благоустройства, расклейка объявлений на опорах электросетей — это нарушение Правил благоустройства города Днепра, что влечет административную ответственность.

Если нарушителя, который расклеивает объявления, поймают, то на него составят админпротокол, а затем назначат сумму штрафа.

Размер штрафа составляет для физических лиц – от 340 до 1360 грн, для юридических лиц – от 850 до 1700 грн.

Напомним, ранее в Днепре запретили купаться на пляжах и рассказали, будут ли наказывать тех, кто все же придет на отдых к воде.

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