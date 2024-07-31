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В Днепре большая крыса каталась на велосипеде (ВИДЕО)

Сегодня 11:17
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В Днепре, кроме кошек и собак, жители выгуливают других необычных домашних питомцев.

Новости Днепра про В Днепре большая крыса каталась на велосипеде (ВИДЕО)

Так, вчера, 30 июля, в Днепре заметили большую крысу, которая каталась на велосипеде с хозяином. Владелец посадил ее на плечо и устроил животному прогулку с ветерком на двухколесном. Домашний любимец насколько доверился своему водителю, что его не пугали местный шум и скорость катания. Он спокойно сидел и даже не шевелился.

Видео, на котором видна прогулка домашней крысы, выложили в местный телеграмм-канал.

В Днепре все чаще замечают редких для горожан домашних питомцев на прогулке. Так, в городе 75-летняя женщина каждый вечер выгуливает своего гуся в тапочках по имени Гоша. Также в июле на Победе гуляли енот и питон.

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