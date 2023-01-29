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В Днепре более сотни домов остались без отопления

Сегодня 14:29
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В Днепре из-за аварий и стабилизационных отключений света часть города без тепла.

Новости Днепра про В Днепре более сотни домов остались без отопления

О ситуации с теплоснабжением рассказали в горсовете Днепра.

Так, по состоянию на 14.00 все объекты КП «Комэнергосервис» по состоянию на 14.00 работают в обычном режиме, поэтому все потребители, которые получают услуги от этой компании сейчас с теплом.

В КП «Жилсервис-Днепр» в настоящее время частными энергетическими компаниями обесточены три котельные Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, находящихся по:

  • пр.А. Поля;
  • ул. Полетаева;
  • ул. Новосельная

Работа этих котельных будет возобновлена после включения электроэнергии на объекты.

В КП «Теплоэнерго» все районные котельные в работе. Они обеспечивают стабильную подачу тепла.

Частными энергетическими компаниями по состоянию на 14:00 обесточены следующие домовые котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) предприятия:

  • ул. Универсальная, Старочумацкая
  • ул. Фабра, Воскресенская, пр. Д. Яворницкого
  • ул. Западная, Тупикова, Новоорловская, Орловская
  • ул. Чечеловская, К. Гордиенко
  • ул. Сосновая;
  • ул. В. Антоновича, М. Шнеерсона;
  • пр. Б. Хмельницкого;
  • ул. С. Стрельцов, М. Грушевского, Троицкая;
  • ул. Наб. Сечеславская;
  • ул. Пастера, пл. Мостовая,
  • ул. Староказацкая, пр. Л.Украинки, ул. В. Чапленко;
  • ул. Кн. Ольги;

Работа этих домов и ТРП будет возобновлена после включения электроэнергии на объекты.

Из-за аварии на электросети по состоянию на 14:00 остановлена квартальная котельная по ул. Кильченская. Без тепла 24 дома. На объекте уже работают специалисты энергетической компании.

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