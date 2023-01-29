В Днепре более сотни домов остались без отопления

О ситуации с теплоснабжением рассказали в горсовете Днепра.
Так, по состоянию на 14.00 все объекты КП «Комэнергосервис» по состоянию на 14.00 работают в обычном режиме, поэтому все потребители, которые получают услуги от этой компании сейчас с теплом.
В КП «Жилсервис-Днепр» в настоящее время частными энергетическими компаниями обесточены три котельные Центрального района. Без отопления 37 жилых домов, находящихся по:
Работа этих котельных будет возобновлена после включения электроэнергии на объекты.
В КП «Теплоэнерго» все районные котельные в работе. Они обеспечивают стабильную подачу тепла.
Частными энергетическими компаниями по состоянию на 14:00 обесточены следующие домовые котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) предприятия:
Работа этих домов и ТРП будет возобновлена после включения электроэнергии на объекты.
Из-за аварии на электросети по состоянию на 14:00 остановлена квартальная котельная по ул. Кильченская. Без тепла 24 дома. На объекте уже работают специалисты энергетической компании.
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