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В Днепре более 30 домов остались без тепла: причина

Сегодня 16:23
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре более 30 домов остались без тепла: причина

Сегодня, 14 декабря, в Днепре остались без тепла более 30 домов.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, из-за проведения работ в котельной КП «Теплоэнерго» временно прекращена подача тепла по следующим адресам:

  • ул. Аудиторная, 28-Б;
  • ул. Орловская, 27;
  • пер. Альпийская, 18-А.

Также из-за обесточивания остановлена котельная в Левобережной части города, которая отапливает 31 дом. Без тепла жители улиц Евгения Чикаленко, Новоселовская и Самарская.

Подачу тепла должны возобновить после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса.

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