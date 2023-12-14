В Днепре более 30 домов остались без тепла: причина

Сегодня, 14 декабря, в Днепре остались без тепла более 30 домов.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, из-за проведения работ в котельной КП «Теплоэнерго» временно прекращена подача тепла по следующим адресам:
Также из-за обесточивания остановлена котельная в Левобережной части города, которая отапливает 31 дом. Без тепла жители улиц Евгения Чикаленко, Новоселовская и Самарская.
Подачу тепла должны возобновить после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса.
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