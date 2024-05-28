Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны

В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны

Сегодня 14:39
просмотров

Нидерландский благотворительный фонд House of Animals открыл в Днепре госпиталь неотложной помощи животным, пострадавшим из-за войны.

Новости Днепра про В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны

Тысячи любителей животных из Нидерландов и Бельгии пожертвовали средства на госпиталь для пострадавших в Украине. Его решили открыть в Днепре на территории приюта для животных Pegasus.

Новости Днепра про В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны

Об этом сообщает «Укринформ».

Назвали госпиталь неотложной помощи «Люси» — в честь овчарки Люси, которую тяжело раненую привезли в приют для животных в Днепре в декабре. Впоследствии она умерла из-за отсутствия гигиены и надлежащего медицинского ухода.

Чтобы предотвратить в будущем такие случаи, тяжело раненых животных будут привозить в госпиталь Pegasus и спасать. Там операционная, стерильные палаты на 70 больничных коек и отделения с медикаментами и продукцией медицинского назначения. Заниматься лечением будут хорошо подготовленные ветеринары.

Нидерландская защитница животных и основатель зоозащитной организации House of Animals Карен Сутерс рассказала, что уже два года ее благотворительный фонд поддерживает животных, которых военные привозят в приюты. По ее словам, без неотложной медицинской помощи у них нет шансов на спасение.

“Когда мы были в Украине в декабре прошлого года, мы увидели, что огромная потребность в медицинской помощи для животных, пострадавших от войны. Многие животные находятся в ужасном состоянии. Кошки с простреленными глазами и собаки с тяжелыми ранами живота или переломами лап. Животных ежедневно привозят украинские военные в приюты для животных, которые мы поддерживаем уже более двух лет. Без неотложной медицинской помощи большинство животных не имеют шансов, мы это видели своими глазами. Днепр кажется лучшим местом для госпиталя неотложной помощи”, — рассказала Карен Сутерс.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войныУкраїнська Новости Днепра про В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войныРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:43
    Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

    В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.

    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус
    Новости Днепра
    Сегодня 15:29
    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус

    В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ…

    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»
    Новости Днепра
    Сегодня 15:27
    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»

    Тищенко сделал странное заявление о Днепре.

    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:39
    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)

    В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников…

    Последние новости

    Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)
    Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

    В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.

    Сегодня 15:43
    5
    просмотров
    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус
    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус

    В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ по сравнению с сетями предыдущих поколений: от низкого энергопотребления до более быстрой передачи данных.  С 2019 года во многих странах мира постепенно происходит переход на мобильные сети 5G. Но все…

    Сегодня 15:29
    0
    просмотров
    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»
    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»

    Тищенко сделал странное заявление о Днепре.

    Сегодня 15:27
    4
    просмотров
    Житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты
    Житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты

    На Волыни задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу через кустарники на границе.

    Сегодня 14:46
    1
    просмотров
    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)
    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)

    В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников территориального центра комплектования.

    Сегодня 14:39
    5
    просмотров
    В Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки (ФОТО)
    В Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки (ФОТО)

    В парке Шевченко цветет яркий цветок.

    Сегодня 14:13
    3
    просмотров
    В Днепре 1 июня заработает аквапарк Happy Day: график и цены
    В Днепре 1 июня заработает аквапарк Happy Day: график и цены

    В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в аквапарке Happy Day.

    Сегодня 13:47
    3
    просмотров
    В Украине пограничники задержали аквамена, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр
    В Украине пограничники задержали аквамена, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр

    Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался попасть к невесте.

    Сегодня 13:18
    5
    просмотров
    В Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города: адреса
    В Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города: адреса

    В Днепре 1 июня детей с родителями приглашают на Дни открытых дверей в художественные школы.

    Сегодня 13:15
    3
    просмотров
    Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ
    Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

    Самый маленький борщ в Украине приготовил известный повар.

    Сегодня 13:10
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх