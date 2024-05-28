В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны

Тысячи любителей животных из Нидерландов и Бельгии пожертвовали средства на госпиталь для пострадавших в Украине. Его решили открыть в Днепре на территории приюта для животных Pegasus.
Об этом сообщает «Укринформ».
Назвали госпиталь неотложной помощи «Люси» — в честь овчарки Люси, которую тяжело раненую привезли в приют для животных в Днепре в декабре. Впоследствии она умерла из-за отсутствия гигиены и надлежащего медицинского ухода.
Чтобы предотвратить в будущем такие случаи, тяжело раненых животных будут привозить в госпиталь Pegasus и спасать. Там операционная, стерильные палаты на 70 больничных коек и отделения с медикаментами и продукцией медицинского назначения. Заниматься лечением будут хорошо подготовленные ветеринары.
Нидерландская защитница животных и основатель зоозащитной организации House of Animals Карен Сутерс рассказала, что уже два года ее благотворительный фонд поддерживает животных, которых военные привозят в приюты. По ее словам, без неотложной медицинской помощи у них нет шансов на спасение.
“Когда мы были в Украине в декабре прошлого года, мы увидели, что огромная потребность в медицинской помощи для животных, пострадавших от войны. Многие животные находятся в ужасном состоянии. Кошки с простреленными глазами и собаки с тяжелыми ранами живота или переломами лап. Животных ежедневно привозят украинские военные в приюты для животных, которые мы поддерживаем уже более двух лет. Без неотложной медицинской помощи большинство животных не имеют шансов, мы это видели своими глазами. Днепр кажется лучшим местом для госпиталя неотложной помощи”, — рассказала Карен Сутерс.
Читайте также:
Автор:
В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.
В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ…
Тищенко сделал странное заявление о Днепре.
В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников…
В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.
В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ по сравнению с сетями предыдущих поколений: от низкого энергопотребления до более быстрой передачи данных. С 2019 года во многих странах мира постепенно происходит переход на мобильные сети 5G. Но все…
Тищенко сделал странное заявление о Днепре.
На Волыни задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу через кустарники на границе.
В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников территориального центра комплектования.
В парке Шевченко цветет яркий цветок.
В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в аквапарке Happy Day.
Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался попасть к невесте.
В Днепре 1 июня детей с родителями приглашают на Дни открытых дверей в художественные школы.
Самый маленький борщ в Украине приготовил известный повар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!