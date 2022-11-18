В Днепре банкомат выдал «ворованную» купюру, которой нигде нельзя расплатиться

Как рассказала жительница Днепра, она снимала деньги в банкомате «Приватбанка», расположенном в одном из торговых центров на жилом массиве Тополь. Одна из выданных купюр номиналом в 50 гривен была повреждена, на ней виднелись мелкие дырочки, которые не сразу можно было заметить. Об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».
Днепрянка решила попытаться расплатиться этой купюрой в торговой точке, но продавцы отказались брать такие деньги. В магазине свой отказ объяснили тем, что банкноты с подобными повреждениями — деньги, которые были украдены из сломанного терминала или банкомата.
Покупатели сказали, что в банках тоже не принимают купюры с подобными повреждениями по той же причине.
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Яна Юхименко
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