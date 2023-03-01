В Днепре банда преступников, выдававшая себя за военных, вымогала деньги у горожан

Об этом идет речь в сообщении департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Еще в марте 2022 года двое днепрян переоделись в военную форму одного из силовых формирований и напали на местных жителей.
Известно, что в «банду» входили семь человек, которые не были военнослужащими. Надев армейскую форму, они ворвались в квартиру жертв и потребовали у них деньги и другие ценности, угрожая физической расправой.
Когда жертвы отказались давать им деньги, злоумышленники насильно вывели их из квартиры, отвели в гараж, где, угрожая пытками, требовали от них ценные вещи.
Позже правоохранители провели спецоперацию, во время которой злоумышленников задержали.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора оперативники внутренней безопасности полиции совместно с работниками ДБР при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ и полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области провели у фигурантов более 20 санкционированных обысков.
Всем участникам преступной группы объявили о подозрении за незаконное лишение свободы и разбой. Им грозит 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны…
В гуманитарном департаменте Днепра опубликовали более сотни вакансий.
Март месяц – это не только начало календарной весны, но…
В Днепре нашли мужчину, который вынес велосипед с территории ЖК.
Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны в детстве, но это не так. Часть вакцин со временем «теряют» свои свойства и перестают защищать наш организм. Так что, сделанная в детстве прививка от ряда заболеваний не является гарантией,…
Сегодня, 1 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.
В гуманитарном департаменте Днепра опубликовали более сотни вакансий.
Март месяц – это не только начало календарной весны, но месяц, когда под окнами начинают «петь» коты. Так что его вполне можно назвать «кошачьим» месяцем. В придачу эти милые пушистые создания являются и антидепрессантом, и грелкой в одном лице, их…
Есть информация, что граната боевая.
В Днепре нашли мужчину, который вынес велосипед с территории ЖК.
На жилом массиве Победа мужчина ограбил магазин.
В Соединенных Штатах считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.
На границе с Румынией и Венгрией задержали отчаянных пловцов.
В Днепре снова "минируют" дома.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!