В Днепре банда преступников, выдававшая себя за военных, вымогала деньги у горожан

В Днепре переодевшаяся в военных банда вымогала деньги у днепрян.

Об этом идет речь в сообщении департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Еще в марте 2022 года двое днепрян переоделись в военную форму одного из силовых формирований и напали на местных жителей.

Известно, что в «банду» входили семь человек, которые не были военнослужащими. Надев армейскую форму, они ворвались в квартиру жертв и потребовали у них деньги и другие ценности, угрожая физической расправой.

Когда жертвы отказались давать им деньги, злоумышленники насильно вывели их из квартиры, отвели в гараж, где, угрожая пытками, требовали от них ценные вещи.

Позже правоохранители провели спецоперацию, во время которой злоумышленников задержали.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора оперативники внутренней безопасности полиции совместно с работниками ДБР при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ и полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области провели у фигурантов более 20 санкционированных обысков.

Всем участникам преступной группы объявили о подозрении за незаконное лишение свободы и разбой. Им грозит 15 лет лишения свободы.

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