В Днепре банда преступников похитила и пытала 24-летнего мужчину

Как сообщили в полиции Днепра, 23 февраля неизвестные мужчины похитили из собственной квартиры 24-летнего днепрянина. Они насильно усадили его в автомобиль, а затем отвезли в помещение в центре города и начали пытать.
В течение часа оперативники и спецназовцы задержали злоумышленников, которые похитили горожанина. Известно, что к преступлению причастны семь мужчин в возрасте от 21 до 27 лет. Во время обыска правоохранители изъяли корпуса гранат, карабин, патроны. Еще у двух мужчин в возрасте 20 и 29 лет полицейские изъяли гранаты РГД-5 с энтузиазмом УЗРГМ.
Пятерых фигурантов задержали. Следователи открыли три уголовных дела по факту пыток, похищения человека и незаконном обращении с оружием. Всем задержанным сообщили о подозрении.
Почему нападавшие похитили днепрянина не уточняется.
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