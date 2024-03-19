В Днепре аист заселился в «квартиру», которую для него построили люди, вместо уничтоженного гнезда.

Аист из Днепра "заселился" в свою новую "квартиру".

Недавно работники КП «Горсвет» построили дом для аиста. Гнездо, которое птица соорудила на электроопоре, упало, поэтому обеспокоенные его судьбой местные жители попросили коммунальщиков вернуть пернатому «квартиру».

Коммунальщики приложили все усилия, чтобы восстановить дом для этих прекрасных птиц, чтобы аисты снова имели безопасное и уютное место для проживания.

На днях аист вернулся домой и увидел свою новую птичье жилище. Как отметили коммунальщики, обновленный дом ему очень понравился, теперь пернатый ждет возвращения жены.

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