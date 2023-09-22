В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошло

Жители Днепра все думали, как автомобиль оказался в таком странном положении.

Жители улицы Янтарной с утра увидели довольно странную картину. На парапете повис… автомобиль. Задняя часть машины была сверху, а нижняя стояла на тротуаре.

Целый день она простояла во взвешенном состоянии, пока днепряне думали, что же произошло. Позже на капоте появилась записка с пояснением от владельца горе-транспорта. Водитель отметил, что автомобиль случайно скатился, но убрать его он сможет только завтра.

Впоследствии выяснилось, что водитель собирался достать вещи, а когда открыл багажник – автомобиль скатился с парапета. Об этом пишет Інформатор.

Завтра машину уберут с помощью эвакуатора.

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