Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошло

В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошло

Сегодня 19:26
просмотров

Жители Днепра все думали, как автомобиль оказался в таком странном положении.

Новости Днепра про В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошло

Жители улицы Янтарной с утра увидели довольно странную картину. На парапете повис… автомобиль. Задняя часть машины была сверху, а нижняя стояла на тротуаре.

Целый день она простояла во взвешенном состоянии, пока днепряне думали, что же произошло. Позже на капоте появилась записка с пояснением от владельца горе-транспорта. Водитель отметил, что автомобиль случайно скатился, но убрать его он сможет только завтра.

Впоследствии выяснилось, что водитель собирался достать вещи, а когда открыл багажник – автомобиль скатился с парапета. Об этом пишет Інформатор. 

Завтра машину уберут с помощью эвакуатора.

Новости Днепра про В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошло

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошлоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошлоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области незаконно «украли» 200 гектаров земли
Новости Днепра
Сегодня 18:45
В Днепропетровской области незаконно «украли» 200 гектаров земли

В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до…

Блогерку из Днепра Алхим «разнесли» из-за песни Пугачевой
Новости Днепра
Сегодня 17:57
Блогерку из Днепра Алхим «разнесли» из-за песни Пугачевой

Но нашлись и защитники.

Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий
Новости Днепра
Сегодня 17:28
Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий

Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет…

В сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус»: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны
Новости Днепра
Сегодня 17:26
В сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус»: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны

«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных…

Последние новости

В Днепропетровской области незаконно «украли» 200 гектаров земли
В Днепропетровской области незаконно «украли» 200 гектаров земли

В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до этого отдали в пользование частным предпринимателям с нарушениями.

Сегодня 18:45
3
просмотров
Как в фильме ужасов: под Днепром густой дым заполонил все вокруг
Как в фильме ужасов: под Днепром густой дым заполонил все вокруг

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 18:20
6
просмотров
Блогерку из Днепра Алхим «разнесли» из-за песни Пугачевой
Блогерку из Днепра Алхим «разнесли» из-за песни Пугачевой

Но нашлись и защитники.

Сегодня 17:57
7
просмотров
Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий
Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий

Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет не более минуты. Но при этом, переводя деньги на счет в терминалах самообслуживания можно иногда люди все же ошибаются и пополняют счета не своих телефонов, а другие, чужие. Аналогичная ситуация…

Сегодня 17:28
4
просмотров
В сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус»: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны
В сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус»: самое депрессивное сооружение не только Днепра, но и всей страны

«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц».

Сегодня 17:26
5
просмотров
Редкий для Украины вид богомолов обнаружили вблизи Днепра: иммигрировал из Закавказья
Редкий для Украины вид богомолов обнаружили вблизи Днепра: иммигрировал из Закавказья

Житель Днепропетровщины заметил редкого богомола.

Сегодня 16:53
8
просмотров
В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)
В Днепропетровской области в лесу заметили кенгуру-альбиносов (ВИДЕО)

Такое видео опубликовали местные Telegram-каналы, но так ли это действительно - неизвестно.

Сегодня 16:18
9
просмотров
Пренебрег безопасностью: в Днепре сварщик загремел в больницу с ожогами
Пренебрег безопасностью: в Днепре сварщик загремел в больницу с ожогами

В Днепре в помощи нуждался сварщик, который травмировался во время работы.

Сегодня 15:48
3
просмотров
Дождь или солнце: какой будет погода в Днепре в выходные
Дождь или солнце: какой будет погода в Днепре в выходные

Выходные можно провести на природе!

Сегодня 15:29
9
просмотров
Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство
Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Благодаря социальным сетям мы можем многое узнать о человеке, лишь посмотрев на его страничку. Но когда хочется выяснить, насколько надежен человек, например, при знакомстве, заключении договора и начале отношений, то можно узнать информацию о нем в разных украинских реестрах.

Сегодня 15:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх