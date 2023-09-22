В Днепре автомобиль застрял на парапете: стало известно, как это произошло

Жители улицы Янтарной с утра увидели довольно странную картину. На парапете повис… автомобиль. Задняя часть машины была сверху, а нижняя стояла на тротуаре.
Целый день она простояла во взвешенном состоянии, пока днепряне думали, что же произошло. Позже на капоте появилась записка с пояснением от владельца горе-транспорта. Водитель отметил, что автомобиль случайно скатился, но убрать его он сможет только завтра.
Впоследствии выяснилось, что водитель собирался достать вещи, а когда открыл багажник – автомобиль скатился с парапета. Об этом пишет Інформатор.
Завтра машину уберут с помощью эвакуатора.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до…
Но нашлись и защитники.
Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет…
«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных…
В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до этого отдали в пользование частным предпринимателям с нарушениями.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Но нашлись и защитники.
Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет не более минуты. Но при этом, переводя деньги на счет в терминалах самообслуживания можно иногда люди все же ошибаются и пополняют счета не своих телефонов, а другие, чужие. Аналогичная ситуация…
«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц».
Житель Днепропетровщины заметил редкого богомола.
Такое видео опубликовали местные Telegram-каналы, но так ли это действительно - неизвестно.
В Днепре в помощи нуждался сварщик, который травмировался во время работы.
Выходные можно провести на природе!
Благодаря социальным сетям мы можем многое узнать о человеке, лишь посмотрев на его страничку. Но когда хочется выяснить, насколько надежен человек, например, при знакомстве, заключении договора и начале отношений, то можно узнать информацию о нем в разных украинских реестрах.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!