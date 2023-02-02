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В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн

Сегодня 17:09
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В Днепре магазины известной сети продают свои торговые помещения. Супермаркеты из них давно переехали, так как залы стали для них малы и перестали отвечать количеству продукции, а также покупателей в магазинах.

Новости Днепра про В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн

В Днепре сеть супермаркетов АТБ продает два своих магазина. Общая сумма, которую хотят получить за два объекта – составляет более миллиона долларов.

Первый магазин находится на Запорожском шоссе в Днепре. В помещении 34 комнаты, общая площадь 839 кв м. В магазине есть подвал на 379 кв.м. Хотят за него 750 тыс дол или 28 млн грн.

Новости Днепра про В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн

Второе торговое помещение находится на проспекте Поля. Магазин немного меньше по общей площади – 688,8 кв м. В нем есть цокольный этаж на 225,7 кв м. В помещении 31 комната разного метража. За объект просят не так много по сравнению с предыдущим – 300 тыс дол или 11,2 млн грн.

Новости Днепра про В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грн

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Новости Днепра про В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грнУкраїнська Новости Днепра про В Днепре АТБ продает два своих магазина: за все хотят 39 млн грнРусский

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