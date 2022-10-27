В Днепре арестовали здания и имущество нефтебазы, которой владеют россияне

В Днепре арестовали имущество нефтебазы, владельцы которой платили налоги в РФ.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, конечными владельцами данного предприятия являются россияне.

Юридические лица днепровских ООО сотрудничали с Россией. Более того, конечными собственниками являются граждане РФ.

В связи с этим, прокуратура арестовала нежилые помещения и имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тысяч квадратных метров. Общая сумма конфискованного имущества – 60 млн грн.

Прибыль от хозяйственной деятельности они получают в Украине и платят налоги в государственный бюджет РФ, финансируя войну, говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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