В Днепре арестовали здания и имущество нефтебазы, которой владеют россияне

Как сообщили в Офисе генпрокурора, конечными владельцами данного предприятия являются россияне.
Юридические лица днепровских ООО сотрудничали с Россией. Более того, конечными собственниками являются граждане РФ.
В связи с этим, прокуратура арестовала нежилые помещения и имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тысяч квадратных метров. Общая сумма конфискованного имущества – 60 млн грн.
Прибыль от хозяйственной деятельности они получают в Украине и платят налоги в государственный бюджет РФ, финансируя войну, говорится в сообщении.
Правоохранители открыли производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
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Сегодня, 27 октября, в Днепре на улице Любарского произошла трагедия.
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