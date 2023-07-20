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В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза

Сегодня 12:33
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Цены удивляют!

Новости Днепра про В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза

Только в августе наступит сезон этих фруктов, но их цена уже довольно привлекательная. Даже помидоры, сезон которых уже начался, стоят в два раза дороже.

Так, в «Сильпо» килограмм арбуза можно купить за 29,99 грн.

Новости Днепра про В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза

А вот помидоры предлагают за 5,30 грн за 100 г, то есть 53 грн за килограмм – и это самые дешевые.

Новости Днепра про В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики.

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