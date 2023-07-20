В Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза

Только в августе наступит сезон этих фруктов, но их цена уже довольно привлекательная. Даже помидоры, сезон которых уже начался, стоят в два раза дороже.
Так, в «Сильпо» килограмм арбуза можно купить за 29,99 грн.
А вот помидоры предлагают за 5,30 грн за 100 г, то есть 53 грн за килограмм – и это самые дешевые.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «рухнули» цены на самую дорогую ягоду: сколько стоит килограмм голубики.
Читайте также:
Автор:
Красавица!
На Соколе клиенты пивной используют укрытие как туалет.
Выяснились жуткие детали по делу о священнике, который развращал собственных…
Стало известно, в каком состоянии маленькая криворижанка, пострадавшая во время…
Красавица!
На Соколе клиенты пивной используют укрытие как туалет.
Выяснились жуткие детали по делу о священнике, который развращал собственных дочерей.
Сегодня ночью россияне снова атаковали ракетами и дронами Юг Украины – Николаевскую и Одесскую области.
Стало известно, в каком состоянии маленькая криворижанка, пострадавшая во время автотрощи в Кировоградской области.
Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как водитель одной из маршруток курит "на ходу".
Жительница Днепра слила информацию об обороне одного из мостов.
Без паники!
Вчера, 19 июля, в Днепре на тротуар упал кусок балкона.
Официальная информация от Воздушных сил.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!