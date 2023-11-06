В Днепре анонсировали последнюю рабочую субботу в ботсаду: когда можно посмотреть на редкие растения

Это будет последняя рабочая суббота этой осенью!

11 ноября ботанический сад ДНУ откроет двери для днепрян и гостей города – это будет последняя рабочая суббота этой осенью.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Отмечается, что посетителей ожидают экскурсии по саду, посещение экспозиционной оранжереи, а также каждый желающий сможет приобрести редкие растения со скидкой – до 35%.

Также вас будут ждать новые фотозоны и традиционное угощение чаем из трав, выращенных в ботсаду, – говорится в сообщении.

В субботу ботанический сад будет открыт с 10:00 до 15:00. Вход с ул. Бронетанковая, 1а.

Стоимость входных билетов:

для взрослых: полный 45 грн, льготный 15 грн;

для детей 7-14 лет: полный 15 грн, льготный 9 грн;

дети до 7 лет бесплатно.

Отмечается, что льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения. Стоимость экскурсии по саду и посещение экспозиционной оранжереи оплачиваются отдельно. Все виды билетов можно купить в кассе на входе в ботанический сад.

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