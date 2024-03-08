Сайт Днепра Новости В Днепре анонсировали масштабное отключение света на 11-15 марта: проверьте свой адрес В Днепре анонсировали масштабное отключение света на 11-15 марта: проверьте свой адрес
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
В Днепре с 11 до 15 марта будут выключать свет. Это связано с тем, что компания ЦЭК будет проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак,
11 марта с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 5; ул. Киргизская: 10; просп. Богдана Хмельницкого: 103Б, 105, 107. 12 марта с 08:00 до 17:00 по адресам: ул. Звенигородская: 1-6, 7А, 9, 10, 11А, 12-23, 25, 27; ул. Кисловодская: 2, 3, 4А, 5, 6А, 7-15, 16А, 17-25, 26А, 27-55, 57-65 (нечетные); ул. Казака Мамая: 35А, 37, 39А, 41, 43, 45, 46; ул. Машиностроительная: 1-7, 8А, 9-12, 13А, 14, 16; ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37; ул. Тракторная: 1, 2А, 3-8, 9А, 10-15; пер. Новомиргородский: 2А, 10, 12А; пер. Прессовый: 2-16 (четные); ул. Агрономическая: 1-11, 13-19 (нечетные); ул. Ангарская: 1-14; ул. Астраханская: 1-6, 7А, 8-22; ул. Ачинская: 1-9 (нечетные); ул. Мартовская: 7-21 (нечетные); ул. Отрадная: 1, 2А, 3-13; ул. Гладкова: 38А; ул. Говорова: 1А, 2А, 3-10, 12, 14, 16; ул. Днепровская: 1-11, 12А, 13/1, 14-20, 21А, 22; ул. Экскаваторная: 1, 2А, 3-14, 15А, 17-29 (нечетные); ул. Эстонская: 1-24; ул. Звенигородская: 1-6, 7А, 8-11, 12А, 13-49, 51, 53; ул. Зоологическая: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-30; ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82; ул. Калужская: 1-7, 8А, 9-12, 13А, 14А; ул. Каховская: 11-23 (нечетные); ул. Апрельская: 1, 3-19, 20А; ул. Кисловодская: 2А, 3, 4А, 5, 6, 7А, 8-15, 16А, 17-55, 57-65; ул. Казака Мамая: 1Б, 2А, 3, 5, 7Б, 9, 11А, 13А, 15А, 17, 19А, 21А, 23, 25, 27А, 29, 31А, 33А, 35-45 (нечетные), 46; ул. Константиновская: 1-16, 18; ул. Ленская: 1-8, 9/1, 10-14; ул. Майкопская: 1, 2, 4-29, 30Б, 31-63, 65, 67, 69; ул. Макаренко: 1-14, 15А, 16-27, 29, 31; ул. Марганцевская: 7, 9-20; ул. Машиностроительная: 1-14, 16; ул. Мирная: 1-29 (нечетные); ул. Монтажная: 1-22, 23А, 24-65, 66А, 67-73; ул. Моцарта: 1-14; ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22; ул. Александры Рындовской: 1-4, 5А, 6-66, 67А, 68-92, 94-118 (четные); ул. Павла Тычины: 1, 3, 5, 7; ул. Пасечная: 1, 2Б, 3-19, 20А, 21-36, 38-42, 43А, 44-66, 68-82 (четные); ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 17, 19, 21; ул. Победы: 1А, 2А, 3-22, 24-32, 34-112, 114-198 (четные); ул. Печерская: 1, 2, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные); ул. Подольская: 1, 3, 5, 7, 9А, 11, 13; ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37; ул. Привольная: 1-3, 4А, 5, 7А, 9-22; ул. Августовская: 1-7, 9, 11, 13А, 15А, 17-29 (нечетные); ул. Серпуховская: 1-14; ул. Солидарная: 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные); ул. Софиевская: 18; ул. Старицкого: 3, 5-22; ул. Старобельская: 1-12, 13А, 14А; ул. Старова: 1-22; ул. Сурская: 1-30, 32-38, 39А, 40-68, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные); ул. Тракторная: 1, 2А, 3-8, 9А, 10-12, 13А, 14, 15; ул. Уманская: 1-40, 42-66 (четные); ул. Филатова: 1-5, 7; ул. Чаплина Балка: 1-22, 24; ул. Черноморская: 1-12, 13А, 14-18, 19А, 20, 21А, 22-27, 29, 30А; ул. Шпакова: 1, 2А, 3-14, 15А, 16-20, 21А, 22-30 (четные); пер. Анжерский: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123; пер. Новомиргородский: 2А, 10, 12А; пер. Пожарского: 1-8, 10-16; пер. Прессовый: 2-16 (четные); пер. Студенческий: 1-15, 17, 19; проезд Александра Гальченко: 17. 13 марта с 08:00 до 17:00 по адресам: ул. Автотранспортная: 8А. С 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Гладкова: 22-32 (четные); ул. Инженерная: 8, 10; ул. Казакевича: 5, 7. 14 марта с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Бориса Мозолевского: 1, 11, 13, 15; ул. Гладкова: 4, 6, 6Д, 8, 11, 13, 17, 19А, 25-31 (нечетные), 37; ул. Инженерная: 2, 4, 6; ул. Казакевича: 1-4; ул. Казака Мамая: 30; ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9; просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118К, 119-135 (нечетные), 142Г. 15 марта с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15; ул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37; ул. Инженерная: 2, 4, 6; ул. Казакевича: 1-4; ул. Казака Мамая: 30; ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9; просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118К, 119-133 (нечетные).
Отметим, сегодня, 8 марта, с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии на ул. Независимости (Титова), 18-А.
Читайте также:
Українська Русский Александра Лучка
Автор:
Новости Днепра
Сегодня 18:04
Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две…
Новости Днепра
Сегодня 16:41
В Днепре хотят разрешить продавать алкоголь утром и вечером.
Новости Днепра
Сегодня 16:35
Важная информация!
Новости Днепра
Сегодня 15:38
Спойлер - можно, но только на одного!
Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две загадочные цилиндрические постройки с круглой металлической крышей и как будто «вырезанными» окошками под ней. Они находятся за сеткой-забором и подойти к ним не просто, но возможно. Это доказали любители настенной…
СБУ задержала фигуранта "на горячем" в июле 2022 года.
В Днепре хотят разрешить продавать алкоголь утром и вечером.
Спойлер - можно, но только на одного!
В этом году празднование Масленицы стартует 11 марта и продлиться до 17 числа. Гуляния длятся всю неделю. Наступает праздник за 49 дней до Пасхи. Масленица – праздник «плавающий», точной даты не имеет, а его наступление зависит от даты Светлого Воскресенья.
Из-за вспышки на Солнце 9 и 10 марта будет бушевать магнитная буря.
В Украину впервые после 24 февраля вернутся Zara, Bershka, Pull&Bear и другие.
На 12 квартале в ночь на 8 марта кто-то украл сосну.
В Днепре появилось еще одно яркое укрытие.
-10%
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Акция
Консультация врача и УЗИ обследование
15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!