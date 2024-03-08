В Днепре анонсировали масштабное отключение света на 11-15 марта: проверьте свой адрес

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

В Днепре с 11 до 15 марта будут выключать свет. Это связано с тем, что компания ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, 11 марта с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 5;

ул. Киргизская: 10;

просп. Богдана Хмельницкого: 103Б, 105, 107.

12 марта с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Звенигородская: 1-6, 7А, 9, 10, 11А, 12-23, 25, 27;

ул. Кисловодская: 2, 3, 4А, 5, 6А, 7-15, 16А, 17-25, 26А, 27-55, 57-65 (нечетные);

ул. Казака Мамая: 35А, 37, 39А, 41, 43, 45, 46;

ул. Машиностроительная: 1-7, 8А, 9-12, 13А, 14, 16;

ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

ул. Тракторная: 1, 2А, 3-8, 9А, 10-15;

пер. Новомиргородский: 2А, 10, 12А;

пер. Прессовый: 2-16 (четные);

ул. Агрономическая: 1-11, 13-19 (нечетные);

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Астраханская: 1-6, 7А, 8-22;

ул. Ачинская: 1-9 (нечетные);

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1, 2А, 3-13;

ул. Гладкова: 38А;

ул. Говорова: 1А, 2А, 3-10, 12, 14, 16;

ул. Днепровская: 1-11, 12А, 13/1, 14-20, 21А, 22;

ул. Экскаваторная: 1, 2А, 3-14, 15А, 17-29 (нечетные);

ул. Эстонская: 1-24;

ул. Звенигородская: 1-6, 7А, 8-11, 12А, 13-49, 51, 53;

ул. Зоологическая: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-30;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Калужская: 1-7, 8А, 9-12, 13А, 14А;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1, 3-19, 20А;

ул. Кисловодская: 2А, 3, 4А, 5, 6, 7А, 8-15, 16А, 17-55, 57-65;

ул. Казака Мамая: 1Б, 2А, 3, 5, 7Б, 9, 11А, 13А, 15А, 17, 19А, 21А, 23, 25, 27А, 29, 31А, 33А, 35-45 (нечетные), 46;

ул. Константиновская: 1-16, 18;

ул. Ленская: 1-8, 9/1, 10-14;

ул. Майкопская: 1, 2, 4-29, 30Б, 31-63, 65, 67, 69;

ул. Макаренко: 1-14, 15А, 16-27, 29, 31;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Машиностроительная: 1-14, 16;

ул. Мирная: 1-29 (нечетные);

ул. Монтажная: 1-22, 23А, 24-65, 66А, 67-73;

ул. Моцарта: 1-14;

ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

ул. Александры Рындовской: 1-4, 5А, 6-66, 67А, 68-92, 94-118 (четные);

ул. Павла Тычины: 1, 3, 5, 7;

ул. Пасечная: 1, 2Б, 3-19, 20А, 21-36, 38-42, 43А, 44-66, 68-82 (четные);

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 17, 19, 21;

ул. Победы: 1А, 2А, 3-22, 24-32, 34-112, 114-198 (четные);

ул. Печерская: 1, 2, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Подольская: 1, 3, 5, 7, 9А, 11, 13;

ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

ул. Привольная: 1-3, 4А, 5, 7А, 9-22;

ул. Августовская: 1-7, 9, 11, 13А, 15А, 17-29 (нечетные);

ул. Серпуховская: 1-14;

ул. Солидарная: 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные);

ул. Софиевская: 18;

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старобельская: 1-12, 13А, 14А;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 1-30, 32-38, 39А, 40-68, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Тракторная: 1, 2А, 3-8, 9А, 10-12, 13А, 14, 15;

ул. Уманская: 1-40, 42-66 (четные);

ул. Филатова: 1-5, 7;

ул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

ул. Черноморская: 1-12, 13А, 14-18, 19А, 20, 21А, 22-27, 29, 30А;

ул. Шпакова: 1, 2А, 3-14, 15А, 16-20, 21А, 22-30 (четные);

пер. Анжерский: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пер. Новомиргородский: 2А, 10, 12А;

пер. Пожарского: 1-8, 10-16;

пер. Прессовый: 2-16 (четные);

пер. Студенческий: 1-15, 17, 19;

проезд Александра Гальченко: 17.

13 марта с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Автотранспортная: 8А.

С 09:00 до 17:00 по адресам:

ул. Гладкова: 22-32 (четные);

ул. Инженерная: 8, 10;

ул. Казакевича: 5, 7.

14 марта с 09:00 до 17:00 по адресам:

ул. Бориса Мозолевского: 1, 11, 13, 15;

ул. Гладкова: 4, 6, 6Д, 8, 11, 13, 17, 19А, 25-31 (нечетные), 37;

ул. Инженерная: 2, 4, 6;

ул. Казакевича: 1-4;

ул. Казака Мамая: 30;

ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118К, 119-135 (нечетные), 142Г.

15 марта с 09:00 до 17:00 по адресам:

ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;

ул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37;

ул. Инженерная: 2, 4, 6;

ул. Казакевича: 1-4;

ул. Казака Мамая: 30;

ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118К, 119-133 (нечетные).

Отметим, сегодня, 8 марта, с 8:00 до 17:00 в Днепре будет прекращена подача электроэнергии на ул. Независимости (Титова), 18-А.

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