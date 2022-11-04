В Днепре адвокат возглавил группу рейдеров, которая «кошмарила» предпринимателей и требовала «дань»

В Днепре поймали восьмерых участников "банды", подозреваемой в рейдерском захвате промышленного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Как сообщают в прокуратуре, руководитель адвокатского объединения и криминальный авторитет начали сотрудничество и создали преступную организацию. Схема была проста: под контролем адвоката участники банды кошмарили легальный бизнес. Вынуждали платить дань, а у некоторых забирали их предприятия.

Адвокатская фирма помогала перерегистрировать право собственности на подставные лица, используя фиктивные документы. Предпринимателей, которые хотели вернуть себе свой бизнес – запугивали, пока «не исчезнет желание».

Жертвой рейдеров стал основатель одного из промышленных предприятий в Днепре. Участники организации, использовав поддельные документы, ввели в состав руководителей близкого родственника, который затем должен был переоформить право собственности на своего человека и завладеть корпоративными правами ООО.

К незаконной схеме были привлечены адвокаты, арбитражные управляющие и юристы. В результате таких действий пострадавшим нанесен ущерб на сумму почти 16 млн гривен. Во время обысков правоохранители изъяли деньги, технику, оружие, бронированные автомобили на сумму около 15 миллионов гривен.

Сообщено о подозрении двум руководителям и шести участникам преступной организации.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: