Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключений

Сегодня 07:00
просмотров

Жители Днепра в очередной раз останутся без света.

Новости Днепра про В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключений

Во вторник 9 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток — с 05:00 до 14:00 — 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — 4 очереди графиков отключений, в другие часы — 3 очереди.

На 07:00 применяются графики отключений абонентов ЦЭК 3 и 6 очереди.

Сегодня у абонентов ЦЭК свет планируют отключать с 00:00 до 24:00 по следующему расписанию:

  • с 06:00 до 09:00 – 3 и 6 очереди;
  • с 09:00 до 13:00 – 2 и 5 очереди;
  • с 13:00 до 16:00 – 3 и 6 очереди;
  • с 14:00 до 19:00 – 4 очередь;
  • с 16:00 до 20:00 – 2 очередь;
  • с 16:00 до 21:00 – 5 очередь;
  • с 16:00 до 22:00 – 1 очередь;
  • с 19:00 до 24:00 – 6 очередь;
  • с 20:00 до 24:00 – 3 очередь;
  • с 21:00 до 24:00 – 4 очередь.

О проведении плановых или аварийных работ пока не сообщается, так что ориентируемся на графики.

Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.

Для абонентов ДТЭК также будут действовать графики отключений. В настоящее время порядок групп сохраняется по следующему расписанию.

Напомним, белая зона означает, что в указанное время электроснабжение не будет отключаться. Светло-серая – возможное отключение, серая – отключения будут.

Обратите внимание! В компании сообщили, что сегодня будут действовать отключения также для светло-серой зоны.

Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.

Читайте також:

Новости Днепра про В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключенийУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключенийРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 21:32
    В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)

    В Днепре заметили интересную птицу.

    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды
    Вчера 20:50
    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды

    На четырех пляжах Днепропетровщины качество воды не соответствует норме.

    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку
    Новости Днепра
    Вчера 19:52
    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку

    На Днепропетровщине мужчина неудачно нырнул в реку.

    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024
    Новости Днепра
    Вчера 19:52
    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024

    Кабинет Министров утвердил список платных услуг для коммунальных медучреждений. Чиновники…

    Последние новости

    Погода на 9 июля: в Днепре будет очень жарко
    Погода на 9 июля: в Днепре будет очень жарко

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму
    Из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму

    Под завалами больницы в Киеве нашли двоих детей и их маму.

    Вчера 22:00
    3
    просмотров
    В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)
    В Днепре посреди людного жилмассива засняли голосистую птицу-долгожителя (ФОТО)

    В Днепре заметили интересную птицу.

    Вчера 21:32
    2
    просмотров
    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды
    Купаться небезопасно: на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды

    На четырех пляжах Днепропетровщины качество воды не соответствует норме.

    Вчера 20:50
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку
    На Днепропетровщине мужчина сломал позвоночник, неудачно нырнув в реку

    На Днепропетровщине мужчина неудачно нырнул в реку.

    Вчера 19:52
    0
    просмотров
    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024
    Платные медуслуги в больницах Днепра: перечень 2024

    Кабинет Министров утвердил список платных услуг для коммунальных медучреждений. Чиновники посчитали, что это поможет улучшить прозрачность медицинской системы и нормировать финансовые поступления в медучреждения. Платный перечень услуг поможет сократить случаи коррупционных нарушений так как пациент будет четко знать какая услуга…

    Вчера 19:52
    1
    просмотров
    В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)
    В Днепре на проспекте Поля появилась ручная ворона, которая выпрашивает у людей еду (ВИДЕО)

    Ручная ворона была замечена на проспекте Поля.

    Вчера 19:33
    0
    просмотров
    Целого дня со светом в Днепре пока не будет: в Укрэнерго отменили запланированные измерения
    Целого дня со светом в Днепре пока не будет: в Укрэнерго отменили запланированные измерения

    В Днепре 9 июля весь день будут выключать свет.

    Вчера 18:35
    2
    просмотров
    В Днепре за махинации с ремонтом на 1,5 млн грн будут судить экс-начальника квартирного отдела
    В Днепре за махинации с ремонтом на 1,5 млн грн будут судить экс-начальника квартирного отдела

    В Днепре экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил государственное имущество.

    Вчера 17:50
    1
    просмотров
    В Днепре из-за обстрела 8 июля повреждено 10 многоэтажек и 2 общежития
    В Днепре из-за обстрела 8 июля повреждено 10 многоэтажек и 2 общежития

    В Днепре из-за обстрела повреждено 10 многоэтажек.

    Вчера 17:08
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх