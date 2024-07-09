В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключений

Во вторник 9 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток — с 05:00 до 14:00 — 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — 4 очереди графиков отключений, в другие часы — 3 очереди.
На 07:00 применяются графики отключений абонентов ЦЭК 3 и 6 очереди.
Сегодня у абонентов ЦЭК свет планируют отключать с 00:00 до 24:00 по следующему расписанию:
О проведении плановых или аварийных работ пока не сообщается, так что ориентируемся на графики.
Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.
Для абонентов ДТЭК также будут действовать графики отключений. В настоящее время порядок групп сохраняется по следующему расписанию.
Напомним, белая зона означает, что в указанное время электроснабжение не будет отключаться. Светло-серая – возможное отключение, серая – отключения будут.
Обратите внимание! В компании сообщили, что сегодня будут действовать отключения также для светло-серой зоны.
Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.
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