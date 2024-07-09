В Днепре 9 июля свет будут выключать весь день: графики отключений

Жители Днепра в очередной раз останутся без света.

Во вторник 9 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток — с 05:00 до 14:00 — 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — 4 очереди графиков отключений, в другие часы — 3 очереди.

На 07:00 применяются графики отключений абонентов ЦЭК 3 и 6 очереди.

Сегодня у абонентов ЦЭК свет планируют отключать с 00:00 до 24:00 по следующему расписанию:

с 06:00 до 09:00 – 3 и 6 очереди;

с 09:00 до 13:00 – 2 и 5 очереди;

с 13:00 до 16:00 – 3 и 6 очереди;

с 14:00 до 19:00 – 4 очередь;

с 16:00 до 20:00 – 2 очередь;

с 16:00 до 21:00 – 5 очередь;

с 16:00 до 22:00 – 1 очередь;

с 19:00 до 24:00 – 6 очередь;

с 20:00 до 24:00 – 3 очередь;

с 21:00 до 24:00 – 4 очередь.

О проведении плановых или аварийных работ пока не сообщается, так что ориентируемся на графики.

Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.

Для абонентов ДТЭК также будут действовать графики отключений. В настоящее время порядок групп сохраняется по следующему расписанию.

Напомним, белая зона означает, что в указанное время электроснабжение не будет отключаться. Светло-серая – возможное отключение, серая – отключения будут.

Обратите внимание! В компании сообщили, что сегодня будут действовать отключения также для светло-серой зоны.

Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.

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