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В Днепре 9 улиц остались без воды: что произошло

Сегодня 19:15
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В Днепре из-за аварий жители 9 улиц остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре 9 улиц остались без воды: что произошло

Вечером 22 марта бригады КП «Днепрводоканал» проводят работы по таким адресам:

  • ул. Продольная, 53 – продолжается ликвидация повреждения водопровода. Пока без водоснабжения жильцы домов по ул. Продольная,44-74
  • ул. Экскаваторная, 21 – еще проводятся аварийно-восстановительные работы, прекращено водоснабжение на 8 улицах: Экскаваторная, Тракторная, Машиностроительная, Старобельская, Калужская, Уманская, Майкопская, Пасечная;

Аварийные бригады прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и возобновить подачу воды.

К этому времени уже завершены работы:

  • ул. Староказацкая, 82 — ликвидированы повреждения водопровода и восстановлена подача воды по ул. Староказацкая, 74-82;
  • ул. Ярославны, 50 – аварийные работы выполнены. Жители ул. Ярославны, 20-69 уже с водой;
  • пос. Старые Кодаки — коммунальщики выполнили аварийно-восстановительные работы, водоснабжение в поселок Сажевка отлажено.

Также сегодня бригады КП «Днепрводоканал» взяли в работу очистку нескольких десятков засоров на сетях водоотведения и почти столько же ремонтов на сетях водоснабжения. Эти работы производятся без отключений воды для населения.

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