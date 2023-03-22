В Днепре 9 улиц остались без воды: что произошло

Вечером 22 марта бригады КП «Днепрводоканал» проводят работы по таким адресам:
Аварийные бригады прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и возобновить подачу воды.
К этому времени уже завершены работы:
Также сегодня бригады КП «Днепрводоканал» взяли в работу очистку нескольких десятков засоров на сетях водоотведения и почти столько же ремонтов на сетях водоснабжения. Эти работы производятся без отключений воды для населения.
Читайте также:
Автор:
Украинские бойцы нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава…
Развитие жилмассива Северный в Днепре началось почти 100 лет назад.…
В сети показали, как сейчас выглядит жилой комплекс, строящийся на…
В Днепре на АЗС взорвалась колонка с топливом.
Украинские бойцы нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и уничтожили вражеский ЗРК.
21 марта, обнародовали пробный тест НМТ по английскому языку. Участникам предлагается выполнить 32 задания за 60 минут.
Развитие жилмассива Северный в Днепре началось почти 100 лет назад. Первые дома тут появились в 1930-х годах. Сегодня это один из отдаленных районов, проблемы с транспортом тут были и остаются до сих пор. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как строился жилмассив…
В сети показали, как сейчас выглядит жилой комплекс, строящийся на набережной.
В Днепре на АЗС взорвалась колонка с топливом.
В Киевской области произошла ужасная трагедия.
В Днепре в многоквартирном доме произошло убийство.
Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.
Бой Усика за звание абсолютного чемпиона сорвался.
Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей Земле – это морская вода, которую нельзя пить. Еще 2% пресной воды находится в форме ледовиков или глубоко под землей, для потребностей людей остается только 1% всей воды, что есть…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!