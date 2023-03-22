В Днепре 9 улиц остались без воды: что произошло

В Днепре из-за аварий жители 9 улиц остались без воды.

Вечером 22 марта бригады КП «Днепрводоканал» проводят работы по таким адресам:

ул. Продольная, 53 – продолжается ликвидация повреждения водопровода. Пока без водоснабжения жильцы домов по ул. Продольная,44-74

ул. Экскаваторная, 21 – еще проводятся аварийно-восстановительные работы, прекращено водоснабжение на 8 улицах: Экскаваторная, Тракторная, Машиностроительная, Старобельская, Калужская, Уманская, Майкопская, Пасечная;

Аварийные бригады прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и возобновить подачу воды.

К этому времени уже завершены работы:

ул. Староказацкая, 82 — ликвидированы повреждения водопровода и восстановлена подача воды по ул. Староказацкая, 74-82;

ул. Ярославны, 50 – аварийные работы выполнены. Жители ул. Ярославны, 20-69 уже с водой;

пос. Старые Кодаки — коммунальщики выполнили аварийно-восстановительные работы, водоснабжение в поселок Сажевка отлажено.

Также сегодня бригады КП «Днепрводоканал» взяли в работу очистку нескольких десятков засоров на сетях водоотведения и почти столько же ремонтов на сетях водоснабжения. Эти работы производятся без отключений воды для населения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: