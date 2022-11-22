В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полиции

А после этого мужчина выпрыгнул в окно с восьмого этажа. Его тело обнаружили возле дома.
Как нам сообщили в полиции, по данному факту возбуждены уголовные производства.
Пострадавшую доставили в больницу, ее обследовали медики. Позже женщину прооперировали.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ посетила Киево-Печерскую Лавру, где раньше «молились» за Россию.
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