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  • В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полиции

В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полиции

Сегодня 13:59
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Вчера, 21 ноября, в Днепре на проспекте Петра Калнышевского произошел странный инцидент: 89-летний дедушка напал на свою сожительницу с ножом.

Новости Днепра про В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полиции

А после этого мужчина выпрыгнул в окно с восьмого этажа. Его тело обнаружили возле дома.

Как нам сообщили в полиции, по данному факту возбуждены уголовные производства.

Пострадавшую доставили в больницу, ее обследовали медики. Позже женщину прооперировали.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ посетила Киево-Печерскую Лавру, где раньше «молились» за Россию.

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Новости Днепра про В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полицииРусский

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