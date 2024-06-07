В Днепре 8 июня будут выключать свет, но не на весь день

В Днепре в эту субботу снова могут выключать свет.

Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости об отключении света в эту субботу, 8 июня.

Электроэнергии может не быть с 00:00 до 5:00 и 16:00 до 24:00. Ожидается, что один из атомных блоков выйдет из планового ремонта, поэтому электричества должно быть больше.

Кроме этого, Укрэнерго введет более справедливую систему распределения ограничений по регионам. Но в Днепропетровской области все же могут выключать свет на несколько часов.

Узнайте об отключении, если вы абоненты ДТЭК можно ТУТ, а потребителям, которых обслуживает ЦЭК можно ТУТ.

Напомним, в ДТЭК ответили, могут ли сократить время отключений для домов в Днепре, полностью на электричестве.

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