В Днепре 8 июля некоторым потребителям отключат газоснабжение: адреса

Об этом идет речь на сайте горсовета.
Отмечается, что 8 июля в связи с выполнением ремонтных работ на газопроводе будет прекращено газоснабжение по адресам:
Газоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Владельцы по указанным адресам должны предоставить ремонтникам доступ к газовому оборудованию.
Напомним, ранее мы писали, что в связи с выполнением ремонтных работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района в июле будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов. Ограничения будут действовать также 9, 11, 17, 18, 22, 23 и 25 июля.
Также, сегодня, 8 июля, в Днепре на протяжении всех суток действуют графики отключений света.
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