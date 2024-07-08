В Днепре 8 июля некоторым потребителям отключат газоснабжение: адреса

В понедельник, 8 июля, некоторым абонентам временно отключат газ.

Об этом идет речь на сайте горсовета.

Отмечается, что 8 июля в связи с выполнением ремонтных работ на газопроводе будет прекращено газоснабжение по адресам:

ул. Сечевых Стрельцов, 80, 82, 84-А, 86-Г, 86;

ул. Моторная, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 218/1, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230-А, 234, 234-А, 236, 23

ул. Саксаганского, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45;

ул. Широкая, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195.

Газоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Владельцы по указанным адресам должны предоставить ремонтникам доступ к газовому оборудованию.

Напомним, ранее мы писали, что в связи с выполнением ремонтных работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района в июле будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов. Ограничения будут действовать также 9, 11, 17, 18, 22, 23 и 25 июля.

Также, сегодня, 8 июля, в Днепре на протяжении всех суток действуют графики отключений света.

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