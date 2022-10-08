В Днепре 8 октября аварийное отключение воды: адреса и когда отремонтируют

Коммунальщики уверяют, что водоснабжение будет возобновлено в течение дня. К 00:00 воду должны дать.

В КП «Днепропроводоканал» сообщают, что проводятся аварийные работы по пр. Слобожанский. Из-за этого временно без воды сидят жители:

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