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В Днепре 8 октября аварийное отключение воды: адреса и когда отремонтируют

Сегодня 14:58
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Временные неудобства.

Новости Днепра про В Днепре 8 октября аварийное отключение воды: адреса и когда отремонтируют

В КП «Днепропроводоканал» сообщают, что проводятся аварийные работы по пр. Слобожанский. Из-за этого временно без воды сидят жители:

  • проспект Слобожанский, дом. 10, 12, 14, 16 (и в домах с буквенными индексами)

Коммунальщики уверяют, что водоснабжение будет возобновлено в течение дня. К 00:00 воду должны дать.

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