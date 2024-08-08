В Днепре 8 августа более десяти домов остались без воды: адреса

На ряде улиц Днепра нет воды.

Некоторые улицы в Днепре остались без воды.

В КП «Днепропроводоканал» о проведении аварийных работ на ряде улиц.

По состоянию на 11:00 прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Павлова, дома 1, 3, 5

ул. Ивана Эзау.

ул. Максима Действие, 5-В, 5-Т, 9, 11;

ул. Юрия Кондратюка, 16;

ул. Набережная Заводская, 22

ул. Холодильная, 55, 57.

Кроме этого, для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе АСМ прекращено водоснабжение по улице Мольера,31.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, сегодня в Днепре более 10 домов будут временно без света: адреса.

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