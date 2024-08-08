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В Днепре 8 августа более десяти домов остались без воды: адреса

Сегодня 11:08
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На ряде улиц Днепра нет воды.

Новости Днепра про В Днепре 8 августа более десяти домов остались без воды: адреса

Некоторые улицы в Днепре остались без воды.

В КП «Днепропроводоканал» о проведении аварийных работ на ряде улиц.

По состоянию на 11:00 прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

  • ул. Павлова, дома 1, 3, 5
  • ул. Ивана Эзау.
  • ул. Максима Действие, 5-В, 5-Т, 9, 11;
  • ул. Юрия Кондратюка, 16;
  • ул. Набережная Заводская, 22
  • ул. Холодильная, 55, 57.

Кроме этого, для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе АСМ прекращено водоснабжение по улице Мольера,31.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, сегодня в Днепре более 10 домов будут временно без света: адреса.

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