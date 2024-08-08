В Днепре 8 августа более десяти домов остались без воды: адреса

Некоторые улицы в Днепре остались без воды.
В КП «Днепропроводоканал» о проведении аварийных работ на ряде улиц.
По состоянию на 11:00 прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:
Кроме этого, для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе АСМ прекращено водоснабжение по улице Мольера,31.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, сегодня в Днепре более 10 домов будут временно без света: адреса.
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