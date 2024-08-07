В Днепре 8 августа более 10 домов будут временно без света: адреса

По сообщению Укрэнерго, отключение не прогнозируется. При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления будет поставлено в известность дополнительно.
Следите за графиками отключения электричества можно на сайтах частных энергетических компаний:
— ДТЕК — https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns;
— ЦЭК- https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/775-grafiki-stabilizatsijnikh-pogodinnikh-vidklyuchen-dlya-pobutovikh-i-yuridichnikh-spozhivachiv-m-dnipro-2.
В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 8 августа, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
– ул. 152-й Дивизии: 1, 3-А, 5;
– ул. Василия Слипака: 44, 46, 48;
– ул. Домотканская: 1;
– ул. Кыргызская: 5, 10;
– просп. Богдана Хмельницкого: 103-Б, 105, 107.
Всю информацию о плановых отключениях света частной энергетической компанией ЦЭК также можно найти в телеграмм канале предприятия
Читайте также:
Автор:
Сотрудники Миграционной службы задержали гражданина Туркменистана.
В Днепре стали вместо цветов сажать помидоры.
Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.
В Днепре мужчина ударил знакомого отверткой.
Сотрудники Миграционной службы задержали гражданина Туркменистана.
В Днепре стали вместо цветов сажать помидоры.
Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.
В Днепре мужчина ударил знакомого отверткой.
Сегодня на улицах Днепра ездят трамваи, выпущенные с завода около 30 лет назад. Вверху их окон есть форточки, в салоне – кресла. Но многие жители Днепра еще помнят городские трамваи, где вместо кресел были лавочки и сидя на них можно…
В Днепре стартует второй этап ремонта трамвайных путей на проспекте Леси Украинки.
В Днепре водитель, у которого забрали права, снова попался пьяным за рулем.
В школах Днепра не будет групп продленного дня.
В ТикТоке несется странный тренд.
Центральный универмаг в Днепре – один из самых популярных магазинов. Сегодня в историческом здании, возведенном еще до Второй мировой войны, сегодня находятся десятки маленьких магазинчиков, а само здание считается центром города и местом-ориентиром, где назначаются встречи.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!