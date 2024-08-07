В Днепре 8 августа более 10 домов будут временно без света: адреса

В Днепре 8 августа не будут выключать свет, но не всем.

По сообщению Укрэнерго, отключение не прогнозируется. При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления будет поставлено в известность дополнительно.

Следите за графиками отключения электричества можно на сайтах частных энергетических компаний:

— ДТЕК — https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns;

— ЦЭК- https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/775-grafiki-stabilizatsijnikh-pogodinnikh-vidklyuchen-dlya-pobutovikh-i-yuridichnikh-spozhivachiv-m-dnipro-2.

В связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 8 августа, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

– ул. 152-й Дивизии: 1, 3-А, 5;

– ул. Василия Слипака: 44, 46, 48;

– ул. Домотканская: 1;

– ул. Кыргызская: 5, 10;

– просп. Богдана Хмельницкого: 103-Б, 105, 107.

Всю информацию о плановых отключениях света частной энергетической компанией ЦЭК также можно найти в телеграмм канале предприятия

– https://t.me/cek_info.

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