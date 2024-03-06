В Днепре 7 марта трамваи №5 и №12 закончат работу раньше: детали

Важная информация!

7 марта в Днепре трамваи №5 и №12 закончат свою работу раньше.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.

Итак, последние отправления с конечных остановок:

маршрут №5:

от ж/м Западный в 20:13;

от Университета науки и технологий в 21:02.

маршрут №12:

от пл. Старомостовая в 20:43;

от завода Металлоизделий в 21:38.

Учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт.

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