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В Днепре 7 марта трамваи №5 и №12 закончат работу раньше: детали

Сегодня 15:30
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре 7 марта трамваи №5 и №12 закончат работу раньше: детали

7 марта в Днепре трамваи №5 и №12 закончат свою работу раньше.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.

Итак, последние отправления с конечных остановок:

маршрут №5:

  • от ж/м Западный в 20:13;
  • от Университета науки и технологий в 21:02.

маршрут №12:

  • от пл. Старомостовая в 20:43;
  • от завода Металлоизделий в 21:38.

Учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт.

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Новости Днепра про В Днепре 7 марта трамваи №5 и №12 закончат работу раньше: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 7 марта трамваи №5 и №12 закончат работу раньше: деталиРусский

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