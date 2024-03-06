В Днепре 7 марта трамваи №5 и №12 закончат работу раньше: детали

7 марта в Днепре трамваи №5 и №12 закончат свою работу раньше.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.
Итак, последние отправления с конечных остановок:
маршрут №5:
маршрут №12:
Учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре месяц будут перекрывать проспект Богдана Хмельницкого: как будет ездить транспорт.
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