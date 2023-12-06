В Днепре 7 декабря ряд домов будет без отопления

7 декабря специалисты КП «Теплоэнерго» продолжат работу на магистральном трубопроводе отопления. Поэтому останутся без тепла жители некоторых домов.
ул. Воскресенская, 21, 21а;
просп. Дмитрия Яворницкого, 41, 45, 45а, 45б;
ул. Шевченко, 18, 22;
ул. Исполкомовская, 9;
ул. 93-й Холодноярской бригады, 5, 8, 12;
ул. Староказацкая, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 15, 17, 27, 29;
ул. Михаила Грушевского, 1, 3б, 4б;
ул. Сечевых Стрельцов, 1, 4;
ул. Короленко, 3а, 14, 15, 16, 19, 21.
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