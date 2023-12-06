В Днепре 7 декабря ряд домов будет без отопления

В Днепре в четверг, 7 декабря, не будет отопления.

В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы… 6 просмотров

В Днепре разоблачили иностранца-нелегала, ходившего с чужим паспортом В Днепре задержан азербайджанец, который ходил с поддельным паспортом на чужое имя. 2 просмотров