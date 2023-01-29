В Днепре 68-летний мужчина хотел совершить самоубийство и ударил себя ножом в сердце

В Днепре мужчина хотел покончить с собой.

Инцидент произошел 27 января на улице Белореченской. Вечером к патрульным обратился горожанин и сообщил, что его знакомый попытался покончить с собой, пишет Репортер.

68-летний мужчина позвонил другу и пожаловался на плохое самочувствие. Когда заявитель приехал к нему домой, он увидел своего знакомого с ножом в районе сердца.

Приехав на место инцидента, полицейские увидели мужчину с ножевым ранением. Потерпевшего забрали в больницу. Предварительно, правоохранители установили, что тот нанес удар себе сам. Следов борьбы нет.

В доме пострадавшего были обнаружены вещества, похожие на наркотики и рубли.

В деталях дела будет разбираться следователь.

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