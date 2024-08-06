В Днепре 6 августа ряд троллейбусов будет курсировать по измененному маршруту

В связи с проведением ремонтных работ проезжей части на площади Соборной сегодня, 6 августа, с 13:00 до 14:30. некоторые троллейбусы будут курсировать с изменениями:
Напомним, на Соборной площади выполняют работы в рамах обустройства инклюзивных посадочных площадок типа «венская платформа» — остановки трамвая, устроенные в виде платформ на проезжей части на одном уровне с тротуаром.
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