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В Днепре 6 августа ряд троллейбусов будет курсировать по измененному маршруту

Сегодня 07:35
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Произошли временные изменения в маршрутах некоторых троллейбусов.

Новости Днепра про В Днепре 6 августа ряд троллейбусов будет курсировать по измененному маршруту

В связи с проведением ремонтных работ проезжей части на площади Соборной сегодня, 6 августа, с 13:00 до 14:30. некоторые троллейбусы будут курсировать с изменениями:

  • маршрут №1 будет следовать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • маршруты №4, №6, №Б, №10 будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;
  • маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.

Напомним, на Соборной площади выполняют работы в рамах обустройства инклюзивных посадочных площадок типа «венская платформа» — остановки трамвая, устроенные в виде платформ на проезжей части на одном уровне с тротуаром.

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